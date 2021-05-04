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Adana Demirspor Demba Ba'yı istiyor
Süper Lig'e çıkması an meselesi olan Adana Demirspor'un hedefinde önceki hafta Başakşehir ile yollarını ayıran Demba Ba var.
- Haber Merkezi
- 04.05.2021 - 09:02
- Güncelleme : 04.05.2021 - 09:26
TFF 1. Lig'de son haftaya lider giren Adana Demirspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları başladı.
SÜPER LİG'E ÇIKINCA RESMİ TEKLİF
Akdeniz temsilcisi, Başakşehir ile yollarını ayıran Demba Ba'yı transfer etmek istiyor.
Serbest durumda olan 35 yaşındaki oyuncuyla görüşen Adana Demirspor yönetimi, Süper Lig'e çıkılması halinde transferi tamamlamayı planlıyor.
Demba Ba, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol attı.