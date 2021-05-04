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Adana Demirspor Demba Ba'yı istiyor

Adana Demirspor Demba Ba'yı istiyor

Süper Lig'e çıkması an meselesi olan Adana Demirspor'un hedefinde önceki hafta Başakşehir ile yollarını ayıran Demba Ba var.