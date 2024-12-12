Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz, basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerle bir araya geldi.

Korkmaz, Murat Sancak ile 5 aydır konuşmadığını ve kendisiyle görüşmek istediğini belirtti.

"ADANA DEMİRSPOR'UN BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACI VAR"

Korkmaz, şu şekilde konuştu:

Adana Demispor üzerinden, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaları doğru bulmuyorum. Şu an Adana Demispor Kulübü’nün hiç olmadığı kadar birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Tüm taraftarlara rica ediyorum sosyal medya üzerinden Murat başkana saygı istiyorum. Saygının olmadığı yerde sevgi de olmaz. Adana Demispor Kulübü 2. Lig'e de düşebilir. 3. Lig'e de düşebilir. Amatöre de düşebilir. Marka değeri olmadığı kadar daha aşağılara çekilir. Adana Demirspor çok kötü günler geçirdi ama hiçbir zaman bu kadar parçalanmadı. Başkanına hiçbir taraftar o kelimeleri yazamaz. Başkanımızın da sosyal medya üzerinden diyaloglarını da doğru bulmuyorum.