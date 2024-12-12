Adana Demirspor'un eski başkanı Metin Korkmaz, basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerle bir araya geldi.
Korkmaz, Murat Sancak ile 5 aydır konuşmadığını ve kendisiyle görüşmek istediğini belirtti.
"ADANA DEMİRSPOR'UN BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACI VAR"
Korkmaz, şu şekilde konuştu:
Adana Demispor üzerinden, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaları doğru bulmuyorum. Şu an Adana Demispor Kulübü’nün hiç olmadığı kadar birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Tüm taraftarlara rica ediyorum sosyal medya üzerinden Murat başkana saygı istiyorum. Saygının olmadığı yerde sevgi de olmaz. Adana Demispor Kulübü 2. Lig'e de düşebilir. 3. Lig'e de düşebilir. Amatöre de düşebilir. Marka değeri olmadığı kadar daha aşağılara çekilir. Adana Demirspor çok kötü günler geçirdi ama hiçbir zaman bu kadar parçalanmadı. Başkanına hiçbir taraftar o kelimeleri yazamaz. Başkanımızın da sosyal medya üzerinden diyaloglarını da doğru bulmuyorum.
"2 SENE İÇİNDE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNU BEKLİYORDUM"
Murat Sancak'ın ekonomik beklentilerini gerçekleştirseydi durumun çok daha farklı olacağını ifade eden Korkmaz, şunları dedi:
2 sene içinde Süper Lig şampiyonluğunu bekliyordum. Ama maalesef bazen imkanlarınız olmaz. Karşılığı da bu olur. Şu an tabii ki mevcut durum böyle gittiği zaman destek olunmadığı zaman amatöre kadar gidecek bir durum söz konusu şu an. B Grubuna düştü oradan direkt amatöre düşebilir. Bunların hepsi müdahale edilmezse var.
Metin Korkmaz konuşmasının sonunda Murat Sancak'ı arayacağını telefonunu açar ve kabul ederse kendisiyle toplantı yapmak istediğini söyledi.
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