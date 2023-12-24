Adana Demirspor evinde Antalyaspor'u yendi

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Serkan Damla'nın çalıştırdığı Adana Demirspor ile Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Antalyaspor penaltı kaçırdı
Adana ekibine galibiyeti getiren golleri 21. saniyede David Akintola ve 45. dakikada Emre Akbaba attı. Antalyaspor'un tek golü 85. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.
Antalyaspor'da Adam Buksa, 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Buksa, penaltıda topu dışarıya gönderdi.
Adana Demirspor, 6 maç sonra kazandı
Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki 6 maçlık galibiyet özlemine son verdi.
Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, 27 puana yükseldi. Antalyaspor 24 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Adana Demirspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
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