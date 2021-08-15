Adana Demirspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Maç sonucu: Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe

83' Pa Dibba'nın sağ kanattan kale sahasına yerden çıkarttığı topu Tisserand uzaklaştırdı.

82' Svensson'un sağ kanattan ön direğe yaptığı ortada Pa Dibba topa dokundu. Top yandan auta gitti.

77' Ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Pa Dibba'nın dönerek vuruşunda top Altay'ın üzerine gitti.

71' Sol kanattan Sinan'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında ceza sahasında yaşanan karambolde Akintola yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

59' Mesut'un kullandığı köşe vuruşunda seken top arka direkte Szalai'nin önüne düştü. Szalai şık bir röveşata ile topu kalaye göndermek istedi. Top çerçeveyi bulmadı.

54' İrfan Can'ın pasıyla sağ kanattan sıfıra inen Osayi-Samuel'in içeriye çevirmek istediği top auta gitti.

48' Sağ kanattan Mesut'un ortasında kaleci Muric topu kontrol etti.

47' Akintola'nın içeriye çevirdiği topa Balotelli yakın mesafeden sert vurdu. Altay gole izin vermedi.

46' Gol... Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe (Mesut Özil)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Adana Demirspor 0-0 Fenerbahçe

45' Balotelli sağ çaprazdan uzak köşeye sert bir vuruş yaptı. Altay sağına çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.

40' Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Zajc'ın ortasında savunmadan seken top Samatta'ya da çarpıp dışarıya gitti.

32' Castro sol çaprazdan yerden sert bir vuruş yaptı. Top uzak direkten döndü.

31' Castro'nun sağ kanattan ortasında Belhanda topu geriye çıkarttı. Sinan bu topa gelişine sert vurdu. Top üstten auta gitti.

28' Mesut Özil sağ kanattan bir kez daha köşe vuruşunu kullandı. Samatta arka direğe doğru düşen topa kafayı vurdu. Ama vuruşu üstten auta gitti.

20' Sağ kanattan Balotelli'nin arka direğe ortasında Altay boşa çıktı. Seken top ters kanada açıldı.

15' Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Osayi-Samuel'in kale sahasına çevirdiği topu savunma karşıladı. Seken topla buluşan Samatta vuruşunu yapmakta gecikince savunma araya girdi.

9' Samatta'nın pasıyla topla buluşan Gustavo'nun şutunda top direkten döndü. Gustavo topun direğe çarptıktan sonra çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulundu.

5' Sağ kanattan sıfıra inen Akintola'nın ön direğe ortasında Szalai topu karşıladı.

4' Akintola'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Balotelli topla buluşur buluşmaz vuruşunu yapmak istedi. Szalai izin vermedi.

3' Tisserand uzun bir topla Mesut'u savunma arkasına kaçırmak istedi. Tayyib Talha araya girdi.

2' Gustavo'nun savunma arkasına gönderdiği uzun topa Samatta hareketlendi. Kaleci Muric kalesini terkedip bu topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlandı.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan, Castro, Akintola, Balotelli,

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta