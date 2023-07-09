Adana Demirspor, Fenerbahçe formalı rakibi FC Sucleia'yı mağlup etti Adana Demirspor hazırlık karşılaşmasında FC Sucleia'yı 5-0 mağlup etti. Mavi-lacivertlilerin Moldovalı rakibinin Fenerbahçe formasıyla mücadele etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Patrick Kluivert'ın ekibi Adana Demirspor, Moldova takımı FC Sucleia ile karşı karşıya geldi. Adana Demirspor 5 golle kazandı Mavi-lacivertli takım karşılaşmaya, Goran, Svensson, Semih Güler, Manev, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan, Yusuf Sarı, Belhanda ve Cherif 11'i ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Ndiaye, Cherif ve Belhanda'nın golleriyle 3-0 önde tamamlayan Adana Demirspor, ikinci yarıda da Gulbrandsen ve Emre Akbaba'nın ayağından 2 gol daha bularak sahadan 5-0 galip ayrıldı. FC Sucleia, Fenerbahçe formasıyla çıktı Moldova temsilcisi FC Sucleia, maça Fenerbahçe formasıyla çıktı. Bu ilginç tercih karşılaşmaya damgasını vurdu. Akdeniz ekibi Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Romanya'nın güçlü ekiplerinden Cluj ile bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek.