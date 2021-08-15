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Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 15.08.2021 - 20:33
- Güncelleme : 15.08.2021 - 20:43
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oluyor.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adan Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan, Castro, Akintola, Balotelli,
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta