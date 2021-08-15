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    Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 20:33
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 20:43
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    Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oluyor.

    Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adan Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

    İLK 11'LER

    Adana Demirspor: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan, Castro, Akintola, Balotelli,

    Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta

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