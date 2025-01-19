Adana Demirspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: ADANA DEMİRSPOR 0-0 FENERBAHÇE

19' İrfan Can Kahveci, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Maestro'nun müdahalesi sonrası top dışarı çıktı. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

18' Tolga'nın tedavisi tamamlandıktan sonra mücadele kaldığı yerden devam etti.

17' Adana Demirspor'da Tolga, kendini yere bıraktı. Hakem Halil Umut Meler, sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

13' Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür kafa vuruşunu yaptı. Top kalenin üstünden dışarı gitti. Adana Demirspor, kale vuruşu kullanacak.

12' Dzeko, rakip ceza sahasının solundan çizgiye inerek kale sahasına ortalamak istedi ancak savunmada Arda Kurtulan araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

11' Djiku, orta alandan rakip yarı sahanın sol kanadında bulunan Filip Kostic'e uzun bir top gönderdi. Kostic, rakip ceza sahasının sol çizgisinde topu kontrol ederek ceza yayındaki Edin Dzeko'ya yerden bir pas çıkardı. Dzeko'nun sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruş, kalenin üzerinden auta gitti.

7' Oğuz Aydın, sağ kanattan topu taşıyarak rakip ceza yayında bulunan Dzeko'ya yerden pasını aktarmak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Deniz'de kaldı.

5' Dzeko, orta alandan hareketlenerek rakip ceza sahasına koşu yapan En-Nesyri'ye uzun bir top gönderdi; ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

4' Arda Kurtulan, rakip yarı sahanın sağında Kostic'e faul yaptı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

3' İrfan Can Kahveci, orta alandan rakip ceza sahasına hareketlenen Szymanski'ye uzun bir top yolladı ancak top kaleci Deniz'de kaldı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor. Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alıyor.

Maçın VAR hakemi olarak ise Danimarkalı hakem Sandi Putros.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Abdulsamet Burak, İzzet, Maestro, Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov

Fenerbahçe: İrfan, Mert, Djiku, Levent, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can, Dzeko, En-Nesyri