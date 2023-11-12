Adana Demirspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oluyor.

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6' Fenerbahçe yine sol kanattan gelmek istedi ancak Szymanski topu kontrol edemedi ve top taca çıktı.

4' Adana Demirspor sol kanattan gelmek istedi ancak Emre Akbaba'nın pasında Osayi araya girdi ve topu kazandı.

3' Adana Demirspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Yusuf Sarı topu kontrol edemedi ve top taca çıktı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve saat 19:00'da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

İlk 11'ler

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Emre, Badou, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Niang

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Zajc, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko