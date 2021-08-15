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    Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 09:28
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    Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk olacak.

    Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Uzun süredir şampiyonluk hasreti bulunan sarı-lacivertliler, Adan Demirspor deplasmanında kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Ev sahibi Adana Demirspor'da sakatlığı süren Metehan Mimaroğlu, Fenerbahçe'ye karşı forma giymeyecek.

    Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan, Valencia ve Pelkas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Caner Erkin, Thiam, Sadık, Sinan Gümüş, Caulker, Zanka, Dirar, Lemos, Min Jae, Dirar, Burak Kapacak ve Çağatay Kurukalıp ise maç kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer alıyor.

    MUHTEMEL 11’LER

    Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Sinan, Stambouli, Belhanda, Akintola, Gökhan, Balotelli

    Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Zajc, Ferdi, Osayi-Samuel, İrfan Can, Mesut, Serdar Dursun

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