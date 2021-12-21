Adana Demirspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oluyor.

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13' Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Morutan'dan pası alan Berkan'ın çaprazdan ortasında savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinden Mostafa Mohamed kafayı vurdu, Muric sağına giden topu zorlanmadan kontrol etti.

12' Galatasaray bu kez Ömer Bayram'la sol kanattan etkili geldi. Svensson'dan topu iyi kurtarıp son çizgiye inen Ömer'in ortasında Berkan ön direğe hareketlenmişti ancak top kaleci Muric'te kaldı.

11' Galatasaray'da Nelsson ayağından hafif bir problem yaşıyor ancak tedaviye ihtiyaç duymadı. Onun sakatlığı için bir süre duraklayan oyun şimdi yeniden başladı.

9' Rakip yarı alanın ortalarında, sağ kanatta topu alan Oğulcan nefis hareketlerle ortaya doğru katetti ve solundaki Kerem'i gördü. Kerem şık bir hareketle topu rakibinden kurtarırken gerilerden gelen Ömer Bayram bu topa ceza alanı sol çaprazından vurdu. Açıyı iyi kapatan Muric gole izin vermedi.

5' Galatasaray hazırlık paslarıyla bir kez daha Adana Demirspor kalesine gitmeye çalışıyor.

4' Kendi yarı alanından çok hızlı çıkan Galatasaray'da Taylan'ın pasıyla sağ çaprazda topu alan Morutan, ceza alanının hemen dışından sol ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı ancak çerçeveyi tutturamadı.

3' Galatasaray oyunun kontrolünü eline almaya çalışıyor. Adana Demirspor ilk bölümde savunmada bekliyor.

2' Galatasaray'da Cicaldau, kendi yarı alanından hızlı bir şekilde çıkmak isteyen Stambouli'ye yaptığı faul sonras sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Kaan, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli

Galatasaray: Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı ilk 11'i: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mostafa