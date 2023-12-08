Adana Demirspor, Galatasaray karşısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı! Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk olduğu Süper Lig maçının ilk yarısında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Adana ekibinde topun başına gelen Niang, Muslera'yı geçerek golü buldu.

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Süper Lig'de 15. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan kritik maçın ilk yarısının son dakikalarında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

VAR uyarısıyla penaltı kararı verildi

Dakikalar 45'i gösterdiğinde sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında son çizgiden Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topa kayarak gelen Victor Nelsson'un müdahalesi sonrası elle oynama gerekçesiyle konuk ekip penaltı bekledi.

Hakem Abdulkadir Bitigen VAR'dan gelen uyarı üzerine Nelsson'un müdahalesini incelemek üzere saha kenarındaki monitörün başına gitti.

Pozisyonu tekrar inceleyen Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

Muslera, cezalı duruma düştü

Bu kararın ardından ise Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü ve Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

Niang, ağları havalandırdı

Adana Demirspor'un kazandığı penaltıda M'baye Niang sağ ayağının içiyle kendi sağına doğru sert vurdu ve ters köşeye yatan Fernando Muslera'yı avlayarak ağları havalandırdı.

Samet'in pozisyonuyla karşılaştırdılar

Yaşanan bu pozisyonun ardından ise sarı-kırmızılı taraftarlar adeta isyan etti.

Galatasaraylılar, verilen penaltı kararını Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçın yaşanan pozisyona benzetti.

Süper Lig'in 13. haftasında sarı-lacivertliler sahasında İstanbul ekibini 2-1'lik skorla yenmişti.

Bu maçın 55. dakikasında yaşanan pozisyon ise müsabakanın önüne geçmişti. Güven Yalçın'ın vuruşunda Samet Akaydin'in müdahalesine yönelik elle oynamak şüphesi nedeniyle VAR incelemesi yapılmış ancak penaltı kararı çıkmamıştı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)