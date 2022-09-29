Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor - Galatasaray maçının detayları merak konusu oldu.İşte zorlu maçın detayları..

Milli aranın bitmesiyle birlikte gözler Süper Lig'de oynanacak maçlara çevrildi.Bu haftanın en kritik maçlarından birinde Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

16 puan ile Süper Lig'de ilk iki sırada yer alan Adana Demirspor ve Galatasaray liderlik için mücadele edecek.Averaj ile Galatasaray'ın önünde yer alan Adana Demirspor taraftarı önünde galibiyet almak istiyor.

Okan Buruk yönetiminde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet 1 yenilgi ve 1 beraberlik alan Galatasaray ise deplasmanda kazanarak liderlik koltuğuna yerleşmek istiyor.

Bu keyifli maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.İşte detaylar..

Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.