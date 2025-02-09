Haber Merkezi
Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelirken, ilginç bir olay yaşandı.
Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi.
ADANA DEMİRSPOR, SAHADAN ÇEKİLDİ
Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.
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