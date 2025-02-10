Adana Demirspor-Galatasaray maçında yaşananlar dünya basınında gündem oldu

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Galatasaray ve Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında karşılaştı.

Maçta Galatasaray 1-0 önde iken, konuk ekip Adana Demirspor, 30. dakikada sahadan çekilme kararı aldı.

Hakem Oğuzhan Çakır, mücadeleyi tatil etti.

Yarıda kalan maç, dış basında geniş şekilde yer aldı.

İşte yarıda kalan maça dair dış basında yer alan haberlerden bazıları:

LA GAZZETTA DELLO SPORT: "TÜRKİYE'DE İNANILMAZ GELİŞME"

"Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray-Adana maçında inanılmaz olaylar yaşandı. Konuk ekip, yarım saatlik oyunun ardından protesto amacıyla sahayı terk etti. Sebebi ise; Napoli'nin eski forveti Mertens'in ceza sahası içinde düşmesi ve Milan'ın eski oyuncusu Alvaro Morata'nın penaltı noktasından golü atması."

ONEFOOTBALL: "MORATA İLE OSIMHEN, ŞAŞKINA DÖNDÜ"

"Galatasaray'ın Süper Lig'deki maçında rakip Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi, yeni transfer Alvaro Morata ile Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Victor Osimhen'i şaşkına çevirdi"

AFTONBLADET (İSVEÇ): "TÜRK FUTBOLUNDA SKANDAL"

"Türk futbolunda skandal yaşanıyor. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, konuk ekibin protesto amacıyla maçı terk etmesi üzerine tatil edildi.



Fenerbahçe ise sosyal medyada rakip takıma sert çıkışlarda bulunuyor."

THE SUN (İNGİLTERE): "GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN KAFASI KARIŞTI"

"Türkiye Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor maçında konuk ekipteki futbolcular, aniden sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi.



Kafası karışan Galatasaraylı futbolcular da maç görevlileriyle birlikte aynı yolu izledi.



İlk yarının üzerinden yaklaşık 20 dakika geçtikten sonra stadyum anonsörü maçın tatil edildiğini doğruladı."

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): "SKANDAL"

"Skandal! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor, hakemin aleyhlerine verdiği tartışmalı karar sonrası sahadan çekildi."

FOOT MERCATO (FRANSA): "TÜRK FUTBOLUNDA ÇILGIN OLAYLAR"

"Türk futbolunda çılgın olaylar yaşanıyor. Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi. Büyük kulüpler birbirlerini suçlar şekilde açıklamalar yapıyor."

MARCA (İSPANYA): "TÜRK FUTBOLUNDA SKANDAL"