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Adana Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oluyor.
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 18:54
- Güncelleme : 21.12.2021 - 19:02
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Muric, Kaan, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli
Galatasaray: Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı ilk 11'i: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mostafa