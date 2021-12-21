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    Adana Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 18:54
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 19:02
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    Adana Demirspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

    Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Adana Demirspor: Muric, Kaan, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli

    Galatasaray: Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı ilk 11'i: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mostafa

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