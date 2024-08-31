Adana Demirspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui, Aymbetov
Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Metehan, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Mauro Icardi
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