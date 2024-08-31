Adana Demirspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda ile karşılaşacak.

Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Ali Yavuz, Alioui, Aymbetov

Galatasaray: Muslera, Jelert, Abdülkerim, Metehan, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Mauro Icardi