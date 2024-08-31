Adana Demirspor - Galatasaray maçının VAR’ı Halil Umut Meler! Süper Lig’in 4. haftasında bugün oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.

İHA

Süper Lig’in 4. haftasında bugün saat 21.45’te Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

Sağlam’ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Bersan Duran yapacak. 4. hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

VAR'DA HALİL UMUT MELER OLACAK

Müsabakanın VAR koltuğunda ise FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler oturacak. AVAR’da da Süleyman Özay görev yapacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)