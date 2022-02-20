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    Adana Demirspor, Gaziantep'in serisini bitirdi

    Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 16:22
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    Adana Demirspor, Gaziantep'in serisini bitirdi

    Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

    Gaziantep’in stadında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor, 3-0'lık skorla kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 18 ve 82. dakikada Britt Assombalonga ile 69. dakikada Birkir Bjarnason kaydetti.

    Adana Demirspor'da iki gol atan Assombalonga iki penaltı atışından yararlanamadı. 29 yaşındaki oyuncunun 56 ve 81'de kullandığı penaltıları Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç kurtardı.

    Adana Demirspor, Gaziantep in serisini bitirdi #1

    EVİNDE İLK MAĞLUBİYET

    Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK, bu sezon evinde ilk kez mağlubiyet yüzü gördü ve ilk kez 3 gol yedi. Gaziantep FK, evinde bu maç öncesi çıktığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

    Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor ligde puanını 44'e yükseltti. Bu sezon iç sahada ilk kez yenilen Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise hafta arasında ertelenen Yeni Malatyaspor karşılaşmasını oynayacak. Gaziantep ligde 27. haftada ise Altay deplasmanına konuk olacak.

    Adana Demirspor, Gaziantep in serisini bitirdi #2


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