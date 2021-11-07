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    Adana Demirspor, Hatayspor'u tek golle yendi

    Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Adana ekibi, 3 maç sonra galip geldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 19:28
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    Adana Demirspor, Hatayspor'u tek golle yendi

    Adana Demirspor, Süper Lig'in formda ekiplerinden ve lig ikincisi Hatayspor'u 1-0 yendi.

    İlk yarısı golsüz sona eren maçta Lacivert-mavili ekip 65. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    3 MAÇ ARADAN SONRA GALİBİYET

    Ligde 3 maç sonra kazanan Adana Demirspor puanını 16 yaptı.

    Hatayspor ligde 3. yenilgisini yaşarken 23 puanda kaldı.

    Adana Demirspor, Hatayspor u tek golle yendi #1

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