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Adana Demirspor, Hatayspor'u tek golle yendi
Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Adana ekibi, 3 maç sonra galip geldi.
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 19:28
Adana Demirspor, Süper Lig'in formda ekiplerinden ve lig ikincisi Hatayspor'u 1-0 yendi.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta Lacivert-mavili ekip 65. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
3 MAÇ ARADAN SONRA GALİBİYET
Ligde 3 maç sonra kazanan Adana Demirspor puanını 16 yaptı.
Hatayspor ligde 3. yenilgisini yaşarken 23 puanda kaldı.