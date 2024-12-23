Adana Demirspor, Hatayspor'u üç golle geçti

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay yönetimindeki Hatayspor ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Adana Demirspor, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

ADANA DEMİRSPOR, 3 PUANI GERİDEN GELEREK ALDI

Hatayspor'un golünü, 26. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Hatay'da Cengiz Demir'in kırmızı kart görmesiyle Adana Demirspor, 10 kişi kalan rakibine 3 gol birden attı.

Adana Demirspor'un gollerini 61. dakikada Semih Güler, 70. dakikada Ozan Demirbağ ve 75. dakikada Abat Ayimbetov kaydetti.

ADANA DEMİRSPOR 2'DE 2 YAPTI

Geçen hafta Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini alan Adana Demirspor, ligde ikinci kez kazandı ve puanını 5'e yükseltti. Ligde tek galibiyeti olan Hatayspor ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Adana Demirspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.

OZAN DEMİRBAĞ TARİHE GEÇTİ

Adana Demirspor formasıyla Hatayspor ağlarını havalandıran 16 yaşındaki Ozan Demirbağ, Süper Lig tarihinde gol atan ilk 2008 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu.

FENERBAHÇE MAÇINDA 5 FUTBOLCU CEZALI

Mücadelede, Hatayspor'dan 4 isim bu sezon ligdeki 4. sarı kartlarını görerek, 1 futbolcu ise kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

Hatayspor'un iki stoperinden Francisco Calvo 7. dakikada, Recep Burak Yılmaz ise 15. dakikada sarı kart gördü. Ev sahibi takımda orta saha oyuncusu Görkem Sağlam 32. dakikada, Portekizli kanat forvet Joelson Fernandes ise 63. dakikada hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

CEMALİ SAKATLANDI

Öte yandan Akdeniz temsilcisinde talihsizlikler sarı kartlarla sınırlı kalmadı. 35. dakikada sol bek Cemali Sertel sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Cemali'nin yerine oyuna giren Cengiz Demir, 53. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Hatayspor'da 5 futbolcu cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sakatlanan Cemali Sertel'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.