Adana Demirspor için destek çağrısı!

İHA

Süper Lig’de en kötü sezonunu geçiren Adana Demirspor, geride kalan 24 maçta 2 galibiyet elde etmesine rağmen aldığı cezalar sebebiyle eksi 3 puanla son sırada bulunuyor.

Sezon başında gerekli yükümlülükleri yerine getiremediği için 3 puan, önceki hafta da Galatasaray deplasmanında sahadan çekildiği için 3 puanı silinen mavi-lacivertli takım, FIFA’nın incelemesi sonrası 6 puan silme cezasına daha çarptırıldı.

ÇIKIŞ YOLU ARANIYOR

Bu cezayla birlikte eksi 3 puana gerileyen Adana Demirspor, düzelmeyen saha sonuçları ve transfer yasağı nedeniyle kadroya hamle yapamadığı için kötü gidişata son veremedi.

Ligde Bodrum FK'dan sonra en az gol atıp, en fazla gol yiyen takım olan mavi-lacivertliler, çıkış yolu arıyor.

"GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Şubat'ta taraftar liderleriyle istişare toplantısı düzenlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Toplantıda önemli olanın sadece Adana Demirspor olduğu vurgulandı ve atılacak adımlar konusunda görüş birliğine varıldı. Adana Demirspor Kulübü Derneği adına yeni oluşturulacak yetkili danışma kurulu, bu süreci yönetecektir. Toplanan paraların yetkileri danışma kurulunda olacak ve benimle istişare ederek kulübün acil borçlarının ödenmesinde ve tahtanın açılması için kullanılacaktır.

"ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN"

Kulübün borçlarının ödenmesi için Adana’daki herkesin destek olması gerektiğini aktaran Sancak, bu sürece destek olacağını da dile getirerek, şunları aktardı: