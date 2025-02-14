Adana Demirspor ile Antalyaspor puanları paylaştı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u konuk etti.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Adana Demirspor'un golünü 28. dakikada penaltıdan Nabil Alioui atarken Antalyaspor'un beraberlik sayısını 45. dakikada Sam Larsson kaydetti.
EMRE BELÖZOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ
Antalyaspor'da ilk devrenin son düdüğünün ardından hakem Kadir Sağlam'a itirazlarda bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla puanını 27 yapan Antalyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
3 puana ulaşan Adana Demirspor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.
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