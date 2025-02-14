Adana Demirspor ile Antalyaspor puanları paylaştı
Haber Merkezi

Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'u konuk etti.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Adana Demirspor'un golünü 28. dakikada penaltıdan Nabil Alioui atarken Antalyaspor'un beraberlik sayısını 45. dakikada Sam Larsson kaydetti.

EMRE BELÖZOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Antalyaspor'da ilk devrenin son düdüğünün ardından hakem Kadir Sağlam'a itirazlarda bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla puanını 27 yapan Antalyaspor, ligdeki bir sonraki maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

3 puana ulaşan Adana Demirspor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

İLGİLİ HABER PFDK, Adana Demirspor'a hükmen mağlubiyet ve puan silme cezası verdi
ensonhaber icon
Göktürk Sönmez
Editor