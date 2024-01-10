Adana Demirspor ile İstanbulspor yenişemedi
ensonhaber.com

Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Serkan Damla'nın ekibi Adana Demirspor ile Hakan Yakın yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 4 gole sahne olurken kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

İstanbulspor, geri döndü

Adana Demirspor, 29. dakikada Yusuf Barasi ve 78. dakikada Andreaw Gravillon'un golleriyle 2-0 öne geçti.

İstanbulspor, 80 dakikada Modestas Vorobjovas ve 85. dakikada Demeaco Duhaney'in golleriyle eşitliği sağladı.

İki takım da 1'er puanın sahibi oldu

Son 2 maçını berabere bitiren Adana Demirspor 29 puana, 5 maçın ardından puan alan İstanbulspor ise 6 puana yükseldi.

Adana Demirspor, gelecek hafta Rizespor'a konuk olacak. İstanbulspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.