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    Adana Demirspor ile Konyaspor berabere kaldı

    Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
    • 23.10.2022 - 19:12
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    Adana Demirspor ile Konyaspor berabere kaldı

    Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

    İki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı

    Konuk ekibin golü 22. dakikada Mame Diouf'tan gelirken, Adana Demirspor bu gole 32. dakikada Babajide Akintola ile karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

    Adana Demirspor ile Konyaspor berabere kaldı #1

    Diouf, 32. golünü kaydetti

    Konyaspor'da Mame Diouf, Süper Lig'de çıktığı 79 maçta 32 gol ve 8 asist yapma başarısı gösterdi. Adana Demirspor'da 63. dakikada sarı kart gören Rakitskyi, Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

    Adana Demirspor ile Konyaspor berabere kaldı #2

    Adana Demirspor, liderliği kaptırdı

    Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, 22 puana çıktı ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yaptı. Akdeniz ekibi liderliği sarı lacivertlilere kaptırdı. Konyaspor ise puanını 19'a çıkardı.

    Adana Demirspor ile Konyaspor berabere kaldı #3

    Tek yenilgiyi Fenerbahçe'den aldılar

    Adana Demirspor'un 3. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyeti dışında yenilgisi yok. Montella'nın öğrencileri bu sezon çıktıkları 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Konyaspor ise kasımpaşa'yı ağırlayacak.

    Adana Demirspor ile Konyaspor berabere kaldı #4

    Adana Demirspor ile Konyaspor berabere kaldı #5

    Adana Demirspor ile Konyaspor berabere kaldı #6


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