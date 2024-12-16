Adana Demirspor ilk üç puanını coşkuyla kutladı

İHA

Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada Adana Demirsporlu oyuncuların sevinci başladı.

DENİZ'İ TEBRİK ETTİLER

Mavi-lacivertli ekibin 16 yaşındaki file bekçisi Deniz Dönmezer’i yaptığı kritik kurtarışlardan dolayı oyuncular birer birer tebrik etti.

MAESTRO'YA JEST YAPILDI

Ardından futbolcular taraftarların yanına giderek coşkulu bir şekilde kutlama yaptı. Maçın ikinci yarısında kardeşinin ölüm haberini alan Maestro’ya ise arkadaşları jest yaptı.

OMUZLARA ALINDI

Maç sonunda takım arkadaşları kardeşini kaybeden Maestro’ya moral olsun diye üçlü çektirip omuzlarına aldı.

İLK GALİBİYET ALINDI

Ligde ilk galibiyetini alan mavi-lacivertli kulüp -1 puandan 2 puana yükseldi.