Adana Demirspor - İstanbulspor maçının yeri değişti!

İHA
Adanaspor ve Adana Demirspor’un maçlarını oynadığı Yeni Adana Stadyumu bakıma alındı.
15 gün sürmesi planlanan bakım sırasında Adana Demirspor’un maçlarını nerede oynayacağı kesinleşti.
Süper Lig’in 16. haftasında cuma günü İstanbulspor ile karşılaşacak Adana Demirspor, maçı Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanacak.
Açıklama yapıldı
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Kulübümüz iç saha maçlarını oynadığı Yeni Adana Stadyumu’nun bakıma alınması nedeniyle Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında 15 Aralık Cuma günü saat 20.00’da oynayacağımız İstanbulspor karşılaşmasını Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynayacaktır.
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