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    Adana Demirspor, İstanbulspor'a fark attı

    Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, evinde İstanbulspor'u 6-0 ile geçmeyi başardı.
    • 05.01.2023 - 22:26
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    Adana Demirspor, İstanbulspor'a fark attı

    Süper Lig 17. haftasında Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Adana Demirspor ilk yarıyı önde bitirdi

    Mücadele Adana Demirspor'un 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın 29. dakikasında Adana ekibi Belhanda'nın attığı penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Adana Demirspor, İstanbulspor a fark attı #1

    Adana ekibi ikinci yarı farka gitti

    Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Adana Demirspor farka gitti. 49. dakikada Yusuf Sarı, 55 ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikada NDiaye ve 82. dakikada Gökhan Töre'nin attığı gollerle mücadeleyi 6-0 kazanan Adana Demirspor üç puanın sahibi oldu.

    Adana Demirspor, İstanbulspor a fark attı #2

    Adana Demirspor 30 puana yükseldi

    Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 30'a yükseltirken, İstanbulspor 11 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. İstanbulspor ise Gaziantep FK ile evinde karşı karşıya gelecek.

    Adana Demirspor, İstanbulspor a fark attı #3

    Adana Demirspor, İstanbulspor a fark attı #4

    Adana Demirspor, İstanbulspor a fark attı #5

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