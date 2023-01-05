Adana Demirspor, İstanbulspor'a fark attı

Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, evinde İstanbulspor'u 6-0 ile geçmeyi başardı.

Süper Lig 17. haftasında Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Adana Demirspor ilk yarıyı önde bitirdi

Mücadele Adana Demirspor'un 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın 29. dakikasında Adana ekibi Belhanda'nın attığı penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Adana ekibi ikinci yarı farka gitti

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Adana Demirspor farka gitti. 49. dakikada Yusuf Sarı, 55 ve 79. dakikalarda Onyekuru, 65. dakikada NDiaye ve 82. dakikada Gökhan Töre'nin attığı gollerle mücadeleyi 6-0 kazanan Adana Demirspor üç puanın sahibi oldu.

Adana Demirspor 30 puana yükseldi

Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 30'a yükseltirken, İstanbulspor 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. İstanbulspor ise Gaziantep FK ile evinde karşı karşıya gelecek.