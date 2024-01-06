Adana Demirspor, Jonas Svensson'la yollarını ayırdı Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Norveçli futbolcusu Jonas Svensson'un takımdan ayrıldığını duyurdu.

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Süper Lig'de 18 maçın sonunda topladığı 28 puanla 7. basamakta bulunan Adana Demirspor'da vedalar devam ediyor.

Patrick Kluivert'la yolları ayırdıktan sonra yeni bir teknik direktör getirmeyen ve takımı antrenör Serkan Damla'ya emanet Adana ekibinde, Jonas Svensson'a veda edildi.

"Kariyerinde başarılar dileriz"

Kulüpten yapılan açıklamada, Svensson'a teşekkür edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Svensson'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

84 resmi maça çıktı

2021-2022 sezonunun yaz transfer döneminde AZ Alkmaar'dan ayrılarak Adana Demirspor'a transfer olan 30 yaşındaki isim, mavi-lacivertli formayla iz bırakmayı başardı.

Bedelsiz bir şekilde transfer olduğu Adana ekibinde 84 resmi maça çıkan sağ bek, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 9 asistle mücadele etti.

Adana Demirspor'da daha önce Kevin Rodrigues ve Younes Belhanda ile de yollar ayrılmıştı.