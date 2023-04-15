Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı farklı geçti Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Süper Lig’de 29. hafta maçında Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor ile Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa, hakem Ümit Öztürk yönetiminde Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gollü bir maça sahne olan müsabakada kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Adana Demirspor oldu.

Adana Demirspor, 5 golle geçti

Maça hızlı başlayan Adana Demirspor, 18. dakikada Yusuf Sarı'nın asisti ve David Akintola'nın golüyle öne geçti. Akintola, 21'de farkı 2'ye çıkardı. İlk golün asistini yapan Yusuf Sarı, 27. dakikada üst üste çalımların ardından yaptığı şık vuruşla 9 dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'nin 80. dakikadaki golüyle farkı 4'e çıkardı. Younes Belhanda, 90. dakikada penaltıdan skoru belirledi.

Adana ekibi, bu sezon evinde kaybetmedi

Bu sezon evinde oynadığı 14 maçta da yenilmeyen Adana Demirspor, 10. galibiyetini aldı ve puanını 51'e yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise 32 puanda kaldı.

Adana Demirspor, gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanında yara sarmaya çalışacak.