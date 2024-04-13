Adana Demirspor - Kayserispor maçında gol sesi çıkmadı Adana Demirspor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'la golsüz berabere kaldı.

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Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Adana Demirspor ile Burak Yılmaz'ın takımı Kayserispor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı ve müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 40, Kayserispor 37 puana yükseldi.

Adana Demirspor, ligin bir sonraki haftasında Samsunspor deplasmanına gidecek. Kayserispor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.