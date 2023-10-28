Adana Demirspor, Konyaspor karşısında galip geldi Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor evinde Konyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek iç sahadaki kazanma serisini 6 maça çıkardı.

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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor ile Hakan Keleş'in ekibi Konyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Adana Demirspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Adana ekibine galibiyeti getiren golleri; 54 ve 90+3. (P) dakikalarda M'Baye Niang, 81. dakikada Mario Balotelli kaydetti.

Adana Demirspor, seriyi 6 maça çıkardı

Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor iç sahada kazanma serisini 6 maça çıkardı ve puanını 20'ye yükseltti. Konyaspor 9 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Adana Demirspor, Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Öte yandan, hakemler ve her iki takımın futbolcuları seremoniye, üzerinde Atatürk'ün imzasıyla "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" yazılı pankartı birlikte tutarak çıktı.

Adana Demirsporlu taraftarlar da kale arkası bölümde maç öncesi Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla mavi lacivert 100 ve Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafının resmedildiği koreografi sergiledi.

Aynı tribünde maçın 23'ün dakikasının 19.23'e tekabül etmesi nedeniyle de Cumhuriyet'in ilan edildiğini belirten gazetenin resmedildiği bir koreografi daha yapıldı.