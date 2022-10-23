Adana Demirspor Konyaspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Adana Demirspor Konyaspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig'in 11'inci haftasında Adana Demirspor Konyaspor'u misafir edecek. Konyaspor'un Adana ekibi ile arasında 3 puan fark bulunurken karşılaşmanın saati ve kanalı merak ediliyor.

Adana Demirspor Konyaspor maçının saati ve yayınlanacağı kanal merak edilmeye başlandı. Her iki takım tarafından da ilgiyle takip edilen mücadelede ev sahibi yapacak olan Adana Demirspor galibiyet elde etmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacak. Heyecanlı karşılaşma, konuk ekibin ise üst sıralarda tutunma mücadelesi olmuş olacak. Peki Adana Demirspor Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Adana Demirspor Konyaspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 11'inci Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor, Konyaspor'u misafir edecek. Heyecanla takip edilen maç 23 Ekim Pazar günü saat 17.00'da başlayacak.

Adana Demirspor Konyaspor maçı hangi kanalda?

Taraftar ve futbolseverlerin odağındaki maçın yayınlanacağı kanal da merak ediliyor. Ma, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı şekilde izlenebilecek.