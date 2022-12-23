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    Adana Demirspor, kupayı unutup lige odaklandı

    Adana Demirspor’da pazar günü Süper Lig’de karşılaşacakları Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 15:43
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    Adana Demirspor, kupayı unutup lige odaklandı

    Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası 5’inci turunda Rizespor'a 4-3 yenilerek turnuvaya veda eden Adana Demirspor, Süper Lig’de pazar günü oynayacakları Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

    Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, kupa maçının ertesi sabahı antrenman yaptı.

    "Gayet iyi çalışıyoruz"

    Antrenman öncesi DHA'ya konuşan mavi-lacivertli ekibin sol bek futbolcusu Abdurrahim Dursun, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını belirterek, “Artık tek hedefimiz lig. İki gün sonraki Fatih Karagümrük maçına odaklanmalıyız. Gayet iyi çalışıyoruz. Ben de hocamın istediklerini yapmaya çalışıyorum. Buraya geldiğimden beri hocamın çok katkısı oldu. Kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum, çok daha iyi olacağım." dedi.

    Adana Demirspor

    "Tayyip'in gitmesi beni üzdü"

    Takımın defans oyuncularından Semih Güler ise Çaykur Rizespor maçından dersler çıkardıklarını ve diğer maçlar için hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı.

    Lige odaklanmak ve takımın üst sıralardaki yerini sabitlemek istediklerini belirten Güler, performanslarını devam ettirdikleri takdirde ligi ilk 3’te bitirebileceklerini kaydetti.

    Beşiktaş'a transfer olan eski takım arkadaşı Tayyip Talha Sanuç hakkında da konuşan Güler, "Tayyip'in gitmesi beni üzdü çünkü çok yakındık. Kendisi için iyi bir fırsat. Ben de her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şimdi fırsat bana geldiyse ne güzel. Bu gösteriyor ki hocamız ve başkanımız bana güveniyor, doğru yoldayım. Buna performansımla karşılık vermeye çalışıyorum." diye konuştu.

    Adana Demirspor

    Adana Demirspor


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