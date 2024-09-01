Adana Demirspor maçında sahnede! Dries Mertens, ilk golünü kaydetti

İHA
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 5-1 yendi.
Karşılaşmanın 37. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin arka direğe gönderdiği pasta Mertens'in uzak direğe bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Galatasaray'ı rakibi karşısında 4-0 öne geçiren golü atan Belçikalı oyuncu, bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Tecrübeli futbolcu, 60. dakikada Abdülkerim'in golünün de asistini yaptı.
37 yaşındaki futbolcu 90 dakika sahada kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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