Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde Nazilli Belediyespor'u konuk edecek. Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor maçının detayları belli oldu. İşte detaylar..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları bugün oynanan maçlar ile başladı. Adana Demirspor'un bugün oynayacağı Nazilli Belediyespor maçının detayları merak uyandırdı.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Adana Demirspor TFF 2.Lig Beyaz grupta yer alan Nazilli Belediyespor'u sahasında konuk edecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan maçın detayları belli oldu.

Peki Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın bilgileri..

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor maçı saat kaçta?

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.