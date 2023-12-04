Adana Demirspor, Patrick Kluivert'la yollarını ayırdı

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İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrasında 2023-2024 sezonuna Patrick Kluivert ile başlayan Süper Lig takımı Adana Demirspor, Hollandalı teknik direktör hakkında şaşırtıcı bir karar aldı.

14 haftası geride kalan Süper Lig'de 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puan toplayan Adana ekibi, 47 yaşındaki çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Adana Demirspor'un başında 20 maça çıkan Kluivert, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Galatasaray maçına yardımcı antrenör çıkacak

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Adana Demirspor'da takımın başında antrenör Serkan Damla'nın olması bekleniyor.

"Kariyerinde başarılar dileriz"

Mavi-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teknik Direktörümüz Sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla