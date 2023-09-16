Adana Demirspor, Pendikspor karşısında kazandı

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Süper Lig'in 5. haftasında Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor ile Osman Özköylü'nün ekibi Pendikspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Adana Demirspor, 3-0'lık skorla kazandı.
Balotelli maçı tribünde takip etti
Adana ekibine getiren golleri; 15 ve 41. dakikada M'Baye Niang, 88. dakikada Emre Akbaba kaydetti.
Ev sahibi Adana Demirspor'a bir sene aranın ardından dönene Mario Balotelli, maçtan önce taraftarları selamladı.
Adana Demirspor, 8 puana yükseldi
Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor puanını 8'e yükseltti. Galibiyeti olmayan Pendikspor 3 puanda kaldı.
Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Pendikspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.