Adana Demirspor, PFDK'ya sevk edildi

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aldığı yeni kararları resmi hesaptan duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor'a karşı oynanan maçtaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Adana Demirspor'un disipline gönderildiği belirtildi.

ANTRENÖRLER, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Adana Demirspor antrenörü Muhammed Türkmen ve Antalyaspor antrenörü Cihat Güller'in ise sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.