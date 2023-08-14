Adana Demirspor, Rizespor'u iki golle geçti Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup ederek sezona üç puanla başladı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta maçında Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor ile İlhan Palut'un ekibi Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan son dakika golüyle Adana ekibi oldu. Adana Demirspor, üç puanı son dakikada aldı Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Younes Belhanda ve 90+1. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Rizespor'un golü 87. dakikada Mary'den geldi. Adana Demirspor, Konferans Ligi'ndeki 5-1'lik Osijek galibiyetinin ardından yükselişini sürdürdü. Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, ilk resmi maçında mağlup oldu. Ligin 2. haftasında Adana Demirspor, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor ise Alanyaspor'u konuk edecek.