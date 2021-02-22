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Adana Demirspor, Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı

Adana Demirspor, Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı

Adana Demirspor, Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.