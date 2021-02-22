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    Adana Demirspor, Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı

    Adana Demirspor, Cüneyt Dumlupınar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 16:09
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 16:16
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    Adana Demirspor, Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı

    TFF 1. Lig’de son iki haftada yaşadığı puan kayıpları sonrasında ilk iki yarışında geride kalan Adana Demirspor’da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar’ın istifası kabul edilmişti.

    Adana Demirspor, Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı #1

    SÖZLEŞME İMZALANDI

    Dumlupınar’ın ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına girişen Adana temsilcisi, Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı.

    Adana Demirspor kulübünden yapılan açıklamada, "Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları; Ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile 2.5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet Hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir." ifadelerine yer verildi.

    Adana Demirspor, Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı #2

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