Adana Demirspor, Sivasspor karşısında dört golle güldü

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Hikmet Karaman'ın takımı Adana Demirspor ile Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabaka 5 gole sahne olurken kazanan 4-1'lik skorla Adana Demirspor oldu.
Adana ekibi 4 golle galip geldi
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Youcef Atal, 54. dakikada Yusuf Sarı, 65. dakikada Nani ve 83. dakikada Emre Akbaba attı. Sivasspor'un golü 51. dakikada Fode Koita'dan geldi.
Adana Demirspor'da ilk golü atan Atal, 85'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Atal, Fenerbahçe karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.
Adana Demirspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak
Bir maç aranın ardından kazanan Adana Demirspor, 39 puana yükseldi. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Sivasspor, 38 puanda kaldı.
Adana Demirspor, ligde bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış