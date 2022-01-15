Adana Demirspor taraftarı Ahmet Çalık'ı andı

Adana Demirspor-Kayserispor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.

Geçtiğimiz günlerde Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

Dün oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçının 6. dakikasında futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar Çalık'ı anmıştı.

ADANA DEMİRSPOR TARAFTARI AHMET ÇALIK'I ANDI

Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor'un konuğu Kayserispor. Adana Demirspor taraftarı da Ahmet Çalık'ı unutmadı.

Maçın 6. dakikasında Adana ekibinin taraftarları, Çalık anısına sahaya karanfil attı. Bazı taraftarlar da bu esnada merhuma dua etti.