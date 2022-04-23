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    Adana Demirspor - Trabzonspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor.
    • 23.04.2022 - 20:26
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 21:14
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    39' Britt Assombalonga'nın sağ kanatan çalımlarla getirdiği top Birkir Bjarnason'un önünde kaldı. İzlandalı oyuncunun yakın mesafeden vuruşu direkten döndü.

    36' Adana Demirspor tehlikeli geldi! Yunus Akgün'ün ceza sahası çizgisinden çektiği sert şutu, Uğurcan Çakır köşeden kornere çeldi.

    31' Adana Demirspor yine Britt Assombalonga'ya uzun top denedi. Dorukhan Toköz topu kornere attı.

    30' Sakatlanan Bruno Peres'in yerine Ahmetcan Kaplan oyuna girdi.

    17' Svensson, Akintola'yı sağ kanattan kaçırmak istedi. Top, Vitor Hugo'nun kontrolünde autta.

    15' Trabzonspor tek paslarla defanstan çıktı. Kaleyi cepheden gören bir yerden Abdülkadir'in çektiği şut kalecide kaldı.

    12' Gol… Adana Demirspor 0-2 Trabzonspor (Cornelius)

    7' Gol… Adana Demirspor 0-1 Trabzonspor (Bruno Peres) (P)

    5' Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısı sonrası penaltıyı tekrarlatma kararı aldı.

    4' Kaleci Muric, Abdülkadir Ömür'in kullandığı penaltıyı kurtardı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa giden Trabzonspor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

    BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

    İlk 11'ler

    Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Gökhan, Yunus, Vargas, Akintola, Bjarnason, Assombalonga

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius


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