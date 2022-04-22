Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bilet fiyatları...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda nefes kesen karşılaşmalara sahne olan 33. hafta geride kaldı ve perde 34. hafta ile yeniden açılıyor.

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. hafta maçında Karadeniz ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

52 puanla 5. sırada bulunan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Mavi Şimşekler ise Trabzonspor maçıyla ayağa kalkmayı hedefliyor.

İki takımın taraftarları ise Adana Demirspor - Trabzonspor maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor - Trabzonspor maçı bilet fiyatları...

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu zorlu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 34 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde, Adana Demirspor 5, Trabzonspor 19 kez kazanırken, 10 maç ise berabere sonuçlandı.

Bilet fiyatları