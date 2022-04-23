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    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.
    • 23.04.2022 - 19:34
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    Adana Demirspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa giden Trabzonspor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

    beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    İlk 11'ler

    Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Gökhan, Yunus, Vargas, Akintola, Bjarnason, Assombalonga

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius


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