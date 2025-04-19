Adana Demirspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
TAKIMLARIN SON DURUMU
Süper Lig'de geçen hafta Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordo-mavililer, çıkışını Adana Demirspor'u karşısında sürdürmek istiyor.
Ligde 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibini karşısında 3 puanla dönmeyi hedefliyor.
Eksi 2 puanla son sırada yer aldığı ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor, 39 puanla 9. sırada bulunan Trabzonspor ile mücadele edecek.
İLK MAÇI TRABZONSPOR FARKLI KAZANDI
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Vedat, Arda, Tolga, Burhan, Abdulsamet, İzzet, Maestro, Tayfun, Bünyamin, Salih, Ozan Demirbağ
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Cham, Zubkov, Visca, Banza
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