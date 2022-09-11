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    Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti

    Süper Lig'de yarın oynanacak Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati, 21.00'den 21.30'a çekildi.
    • 11.09.2022 - 12:34
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    Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti

    Süper Lig 'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yapılan bir değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

    Yarın oynanacak olan Adana Demirspor- Trabzonspor maçının saati, 21.00'den 21.30'a çekildi.

    UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

    Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti #1

    Trabzon ligde 8. sırada

    Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

    Adana Demirspor, ligdeki son maçında ise Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Toplam 10 puanı bulunan Adana Demirspor ligde 6. sırada yer alıyor. Montella'nın öğrencileri mutlak galibiyet için sahaya çıkacaklar.


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