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    Adana Demirspor, Trabzonspor'u mağlup etti

    Adana Demirspor, Trabzonspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.
    • 12.09.2022 - 23:34
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 23:48
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    Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Adana Demirspor, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ve haftayı 3 puanla bitirdi.

    Maça baskılı başlayan Adana ekibi rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

    Rodrigues'ten harika frikik golü

    Karşılaşmanın 9.dakikasında Emre Akbaba'nın yerde kaldığı faulde serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues yaklaşık 30 metreden kaleci Uğurcan'ı mağlup etti. Bu golle Adana Demirspor 1-0 öne geçti.

    Adana Demirspor, Trabzonspor u mağlup etti #1

    Bakasetas penaltıdan maça dengeyi getirdi

    Trabzonspor golden sonra pozisyonlara girerken 35.dakikada Maxi Gomez'in yerde kalması üzerine penaltı kazandı. Topun başına geçen Anastasios Bakasetas topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Yunan oyuncu bu sezon ilk golünü kaydetti.

    Adana Demirspor, Trabzonspor u mağlup etti #2

    Karşılaşmanın ikinci yarısına iki takımda istekli başlasada girdikleri pozisyonları değerlendiremediler.

    N'Diaye takımını tekrardan öne geçirdi

    55. dakikada sağdan Yusuf Sarı ceza sahasına taşıdığı topu bekletmeden Badou Ndiaye'ye bıraktı ve Senegalli oyuncu düzgün vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu.

    Umut Bozok 2-2 yaptı

    Dakikalar 84'ü gösterdiğinde geçen senenin gol kralı Umut Bozok sahneye çıktı ve skoru 2-2 yaparak maçta eşitliği sağladı ve Trabzonspor formasıyla 2.golünü kaydetti.

    Adana Demirspor 3 puanı son dakikada aldı

    Karşılaşmanın son dakikasında Samet Akaydın'ın attığı golle Adana Demirspor mücadeleyi 3-2 kazandı.

    Adana Demirspor, Trabzonspor u mağlup etti #3

    Adana Demirspor, Trabzonspor u mağlup etti #4

    Adana Demirspor, Trabzonspor u mağlup etti #5


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