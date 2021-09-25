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Adana Demirspor tribünlerinden Balotelli'ye pankartlı destek

Adana Demirspor tribünlerinden Balotelli'ye pankartlı destek

Adana Demirspor'da Mario Balotelli gollerine devam ederken, taraftarlar da İtalyan yıldıza destek için Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin yer aldığı fotoğraflı bir pankart açtı.