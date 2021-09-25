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- Adana Demirspor tribünlerinden Balotelli'ye pankartlı destek
Adana Demirspor tribünlerinden Balotelli'ye pankartlı destek
Adana Demirspor'da Mario Balotelli gollerine devam ederken, taraftarlar da İtalyan yıldıza destek için Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin yer aldığı fotoğraflı bir pankart açtı.
- İHA
- 25.09.2021 - 23:47
Süper Lig’in 6. haftasında 3-0 geriden gelip 3-3 eşitlikle sona eren Beşiktaş maçında, 1 gol atan Balotelli, güney derbisinde Gaziantep FK’yı da boş geçmedi.
TARAFTARDAN BALOTELLİ'YE PANKARTLI DESTEK
Maç öncesinde Adana Demirspor taraftarları, Balotelli’nin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin yer aldığı fotoğraf karesinden oluşan pankart açtı.
Balotelli kendisine pankartla destek veren taraftarlar attığı golüyle yanıt verdi.