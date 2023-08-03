Adana Demirspor uzatma dakikalarında bulduğu golle Avrupa'da turladı Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 beraber biten ilk maçın rövanşında Cluj'u 90+3'te bulduğu golle 2-1 yenerek tur atladı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Adana Demirspor, Romanya temsilcisi Cluj'u ağırladı.

Temsilcimiz karşılaşmayı 2-1 kazandı ve toplamda 3-2'lik skorla turu geçen taraf oldu.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Akintola ve 90+3. dakikada Cherif Ndiaye kaydederken Cluj'un sayısını 68. dakikada penaltıdan Mogos kaydetti.

Mavi-beyazlılarda Gravillon, 62. dakikada penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonda direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sıradaki rakip Hırvatistan'dan

Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde mücadele eden Mavi Şimşekler, 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Osijek ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 10 Ağustos'ta, ikinci maçlar 17 Ağustos'ta oynanacak.